Hispaania meedia: suurklubide pakkumised tagasi lükanud Juventuse tähtmängija ihkab Barcelonasse

Väidetavalt on 30-aastane poolkaitsja lükanud tagasi pakkumised nii Pariisi Saint-Germainilt kui Londoni Chelsealt, et saaks siirduda just Barcelonasse. Mitmete väljaannete teatel andis Pjanic juba mitu nädalat tagasi koduklubile Juventusele mõista, et soovib karjääri Barcelonas jätkata.

Nüüdseks on küsimus selles, kas Juventus ja Barcelona jõuavad omavahel lepingu tingimuste osas kokkuleppele. Seniste Hispaaniast tulnud pakkumistega pole Itaalia valitsev meisterklubi veel rahule jäänud.

Barcelona on Pjanicit ka varem jahtinud, kuid nii 2016., 2017. kui ka 2018. aastal jäädi temast ilma. Pjanici asemel lepiti nendel kordadel Andre Gomese, Paulinho ja Arthur Meloga.

2016. aastal Juventusega liitunud Pjanici praegune leping Itaalia hiiuga kehtib 2023. aasta suveni.