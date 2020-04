Hispaania meedia: Raskustes Barcelona loobub Neymari jahtimisest, et Messit klubis alles hoida

Pariisi Saint-Germaini ridadesse kuuluv Neymar oli juba mullu suvel lähedal endise koduklubiga taasliitumisele, kuid lõpuks jäi üleminek ikkagi katki. Ka brasiillane ise on tunnistanud, et soovis PSG-st lahkuda.

Hispaania meedia teatel on aga kindel, et ka sel suvel Neymar Barcelonaga ei liitu. Nimelt keskendub klubi hoopis kapteni Lionel Messiga uue lepingu sõlmimisele, kelle praegune kontraht klubiga lõppeb 2021. aasta suvel. Lisaks soovib klubi tuua Milano Interist endale 22-aastase argentiinlasest ründaja Lautaro Martinezi, kelles nähakse Luis Suareze (33) mantlipärijat.

Barcelonale on koroonaviiruse pandeemia mõjunud majanduslikult rängalt. Klubi vähendas hiljuti kõikide mängijate palku 70 protsendi võrra. Näiteks Madridi Real vähendas mängijate palku 10 kuni 20 protsendi võrra. Kui Kataloonia klubi võlg on koguni 200 miljonit eurot, siis Realil on vastav näitaja umbes 25 miljonit eurot. Lisaks kulutab Barcelona mängijate palkadele tunduvalt rohkem. Barcelona kulutab eelarvest ligemale 80 protsenti jalgpallurite palkadeks. Realil on see näitaja alla 50 protsendi.

