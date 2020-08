Hispaania meedia: puhkuse pooleli jätnud Messi ütles Koemanile, et tahab klubist lahkuda

Kohtumine olevat toimunud Messi Hispaania kodus Castelldefelsis. Kataloonia raadio RAC1 andmetel ütles Messi hollandlasele, et näeb end järgmisel hooajal pigem klubist väljaspool kui klubiga seotuna.

Viimane piisk Messi karikasse olevat olnud Meistrite liiga veerandfinaali 2:8 kaotus Müncheni Bayernile, kuid argentiinlane oli rahulolematu juba varem. Talle on mõistetamatuks jäänud mitmed klubi juhatuse otsused ja suutmatus moodustada Euroopa tasemel konkurentsivõimeline klubi.

Ajaleht Marca kirjutab, et klubi juhtidele oli Messi seisukoht teada juba mitu päeva, kuid nad lootsid, et Koeman suudab nende esiründajat ümber veenda. Hollandlane on öelnud, et näeb enda käe all mängimas ainult pallureid, kes on sellesse sajaprotsendiliselt pühendunud.

Messi klubist lahkumise soovi muudab aga raskemaks asjaolu, et tal on veel Barcelonaga üks aasta lepingut järel ning tema lepingus on 700 miljoni euro suurune väljaostuklausel.

Olukorda jälgib kahtlemata põnevusega kogu Euroopa, kuid iseäranis ootusärev on Milano Inter, kes Messit kõige meeleheitlikumalt soetada üritab. Itaalia klubi ei ole küll valmis lauale lööma 700 miljonit, kuid loodab, et Barcelonaga õnnestub saavutada mingi teistsugune kokkulepe, kirjutab Marca.