Hispaania meedia: Neymar nõustus FC Barcelona viie aasta pikkuse lepinguga

Hispaania ajaleht Sport kirjutab, et Barcelona president Josep Maria Bartimeu tegi nüüd Neymarile ettepaneku naasta Katalooniasse ning brasiillane olevat selle koheselt vastu võtnud.

Sport kirjutab, et suuliselt on praegu kokku lepitud viie aasta pikkuse lepingu sõlmimises. Neymar pidi PSG-s olema niivõrd õnnetu, et Barcelonas on ta valmis mängima 50 protsenti väiksema palga eest.

27-aastane Neymar on jätkuval maailma kõige kallim jalgpallur. PSG maksis tema eest kaks aastat tagasi 222 miljonit eurot. Kui Neymar ja Barcelona on väidetavalt omavahel kokkuleppele saanud, siis nüüd peab oma nõusoleku andma veel ka PSG.