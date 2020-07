Hispaania meedia: Lionel Messi lahkub järgmisel suvel Barcelonast

Messi ja tema isa Jorge olid alustanud hiljuti koduklubiga läbirääkimisi, et 2017. aastal sõlmitud kontrahti pikendada, kuid tänaseks on kõnelused lõppenud. Argentiinlase leping lõppeb järgmisel suvel.

Väidetavalt on Messi vihane, et FC Barcelonast on liiga palju infot meediasse lekkinud. Näiteks pole ta sugugi rahul, et teda peeti meedias vastutavaks peatreener Ernesto Valverde vallandamises.

Lisaks on argentiinlane nördinud, et Barcelona meeskonnas napib kvaliteeti ning klubi koosseis pole enam nii võimas kui varem.

Messi suhted klubi spordidirektor Eric Abidaliga on jahedad ning väidetavalt ei saa argentiinlane läbi ka oma ründepartneri Antoine Griezmanniga.

Juba spekuleeritakse, et Messi võib 2020/21 hooaja järel siirduda Manchester Citysse, mida juhendab endine Barcelona boss Pep Guardiola.

33-aastane Messi lõi teisipäeval oma karjääri 700. värava, kui Barcelona viigistas Madridi Atleticoga 2:2. Hispaania meistriliigas on Barcelona hetkel teisel kohal, kaotades Madridi Realile nelja punktiga.

Barcelona klubi ega Messi ei ole Hispaania meedia spekulatsioonide kohta ühtegi kommentaari veel andnud.