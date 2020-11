Hispaania meedia: Juventus üritab Cristiano Ronaldost vabaneda

Portugali koondise väravamasin kolis Hispaania suurklubist Madridi Realist Juventusesse 2018. aasta juulis. Itaallased maksid toona superstaari eest hinnanguliselt 117 miljonit eurot.

Nüüd on Juventusel lootus, et neil õnnestub järgmisel suvel - aasta enne Ronaldo lepingu lõppemist - suur osa sellest summast tagasi saada. Ühtlasi loodetakse vabaneda Ronaldo hiigelpalgast, sest klubi on koroonapandeemia tõttu niigi raskes seisus. Väidetavalt on veebruaris 36-aastaseks saava portugallase palk koguni viis korda suurem kui Juventuse paremuselt teise sissetulekuga mängijal ​​ehk argentiinlasel Paulo Dybalal.

Septembris kirjutas finantsajakiri Forbes, et Ronaldo teenib 2020. aastal 117 miljonit dollarit ehk 100 miljonit eurot. Sellest ligi 60 miljonit eurot on palgaraha ja ülejäänud tasu tuleb sponsorlepingutest.

Ronaldo on ühtlasi esimene jalgpallur maailmas, kes on karjääri jooksul teenitud sissetulekuga jõudnud miljardäride klubisse.

Vaatamata oma üsna kõrgele vanusele on Ronaldo näidanud ka sel hooajal suurepärast mängu. Ta on löönud nelja Itaalia liigamänguga kokku kuus väravat. Septembris lõi Ronaldo kaks väravat Rootsi koondisele ja ületas rahvusmeeskonnas 100 värava piiri. Tema arvel on Portugali koondises 167 mängu ja 101 väravat.

Ronaldo on mitmel korral väitnud, et soovib tipptasemel mängida 40nda eluaasta täitumiseni. „Kõik sõltub minu enesetundest ja minu motivatsioonist, kuna füüsilise poole pealt ei ole ühtegi küsimust,“ sõnas Ronaldo Marcale.