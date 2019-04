Hispaania meedia: Hazardi liitumine Madridi Realiga saab teoks lähipäevadel

Marca andmetel liitub Hazard Madridi Realiga pärast tänavuse hooaja lõppu. Chelseal on Hazardi kohale juba asendus leitud, kui jaanuaris soetati Dortmundi Borussiast omale ääreründaja Christian Pulisic.

Marca teatel on Hazard keeldunud juba kolmest lepingupikendusest, mida Chelsea on talle pakkunud. 28-aastase belglase, kelle leping Chelseaga kestab veel ühe aasta, üleminekusummaks peaks kujunema ligikaudu 100 miljonit eurot.

Ülemineku üheks takistuseks võib osutuda aga Chelsea ostukeeld, mis kehtib järgmised kaks üleminekuakent ehk kuni järgmise suveni. Inglismaa klubi on esitanud rahvusvahelisele jalgpalliorganisatsioonile FIFA-le apellatsiooni otsuse edasi kaebamiseks.

Hazard liitus Chelseaga 2012. aastal ja on aidanud klubi kahe Inglismaa meistritiitlini ja Euroopa Liiga ning FA karika võidule.

Madridi Real on käimasoleval hooajal soetanud omale kaks mängijat, kui klubiga on liitunud 18-aastane brasiillasest ründaja Rodrygo Goes ja Brasiilia keskkaitsja Eder Militao.