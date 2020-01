Hispaania meedia: Barcelona vallandas Valverde ja palkas uue peatreeneri

Setien, kes on endine Real Betisi peatreener, on tuntud atraktiivse ja ründava jalgpalli poolest, mida tema meeskonnad on viljelenud.

61-aastane Setien juhtis Betisi mullu võidule nii Barcelona, Madridi Reali kui Madridi Atletico üle, kuid maikuus pärast kahvatuid tulemusi ta vallandati.

Barcelona oli viimati hooaja keskel peatreeneri vallandanud 2003. aastal, kui ametis oli Louis van Gaal ja Kataloonia suurklubi kaotas koduliigas liidritele juba 20 punktiga.

Valverde vallandamine on Barcelona poolt väga julge samm, sest hetkel on klubi La Ligas liidrikohal ning meeskond võitis ka Meistrite liigas alagrupi.