Hispaania liigas jäeti ukrainlast natsiks sõimanud fännide tõttu kohtumine pooleli

Zozuljal on Rayo Vallecanoga oma ajalugu. Nimelt pidi ta 2017. aastal liituma Rayoga laenulepingu alusel, kuid vaid mõned tunnid pärast lepingu sõlmimist kuulutati see kehtetuks, sest fännid olid treeningule ilmunud plakatiga "See pole natside koht".

Natsiteemalised solvangud ja ähvardused olid ka põhjuseks, miks mõlemad meeskonnad kohtunik Jose Antonio Lopezil matši pooleli jätta palusid.

"Rayo Vallecano, Albacete ja La Liga toetusel jättis kohtunik mängu Vallecases pooleli," seisis Albacete lühikeses pressiteates. "Sellel otsusel on vaid üks eesmärk, milleks on kaitsta meie võistlussarja ja armastatud spordiala väärtusi."

Zozulja pöördus 2017. aastal Rayo fännide poole avaliku kirja kaudu, öeldes, et paremäärmuslase maine pani talle külge "ajakirjanik, kes tema riigist ja karjäärist väga vähe teab" ning et tegu olevat ühe suure arusaamatusega.