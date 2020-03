Hispaania kõrgliigaklubis puhkes koroonaviiruse epideemia

"Kõikidel nakatunutel on esinenud leebed viirusele omased sümptomid ning nad käituvad vastavalt arstide soovitustele," seisis klubi pressiteates.

Ühtlasi peab kogu klubi nüüd karantiinis olema. Hispaania väljaande Marca andmetel pole välistatud, et nakatunute nimekiri Espanyolis kasvab, sest meeskonnaliikmed puutusid alles loetud päevad tagasi veel kokku.

Espanyol on teine Hispaania kõrgliigaklubi, kus koroona levik on kinnitatud. Möödunud nädala lõpus avaldas Valencia, et positiivse testi andsid koguni viis esindustiimi mängijat ja treenerit.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc



COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020