Hispaania kõrgliiga tegi jõulise avalduse: Messil on Barcelonaga kehtiv leping ja tasuta ta lahkuda ei saa

Teatavasti andis Messi lõppeva nädala teisipäeval klubile faksi teel teada, et soovib klubist juba sel suvel lahkuda. Barcelona aga ei soovi argentiinlast võistkonnast ära lasta.

Suurimaks murekohaks on argentiinlase leping. Nimelt on tema kontrahtis klausel, mis lubab tal pärast igat hooaega klubist lahkuda, kuid sellest tuleb teada anda enne 10. juunit. Nüüd esitas Messi lahkumissoovi aga 25. augustil. Ründaja nõuandjad lootsid, et tal õnnestub ikkagi tasuta klubi vahetada, sest koroonaviiruse tõttu tõmmati hooajale joon alla alles augusti teises pooles.

Nüüd teatasid aga La Liga juhid pressiteates, et Messi on juriidiliselt jätkuvalt Barcelona mängija ning kui ta tahab klubist lahkuda ja mõne muu meeskonnaga liituda, tuleb ära tasuda tema lepingus olev väljaostuklausel. Teatavasti on Messi väljaostusummaks aga ulmelised 700 miljonit. Tõsi, Messi võib lahkuda ka väiksema summa eest, kuid sellega peab Barcelona kõigepealt nõus olema.

Saab näha, mis argentiinlase tulevikust edasi saab. Teatavasti soovib Messi iga hinna eest ikkagi võistkonnast lahkuda ning täna jättis argentiinlane kohale ilmumata koroonaviiruse testiks, mille kõik mängijad peavad läbima, et uuest nädalast alustada ettevalmistustega järgmiseks hooajaks.

