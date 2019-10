Hispaania jalgpalliliit kardab rahutusi: El Clasico võidakse mängida Barcelona asemel Madridis

Kava järgi peaks El Clasico toimuma Barcelona kodustaadionil Nou Campil, aga Hispaania liiga tahab, et mäng viiaks üle Reali koju Santiago Bernabeule.

Barcelonas on viimastel päevadel tänavatele tulnud tuhanded inimesed. Põhjus on selles, et esmaspäeval vahistati üheksa Kataloonia iseseisvuslaste liidrit. Eeldatakse, et 26. oktoobril muutuvad protestid eriti ulatuslikuks.

BBC teatel pole Hispaania jalgpallillit veel otsust teinud, seni pole olukorda kommenteerinud ka võistkonnad.

Küll palus Barcelona korvpallimeeskond, et nende reedene Euroliiga kohtumine Berliini Albaga lükataks edasi, aga Euroliiga lükkas soovi tagasi.

Järgmisel nädalal peetakse Kataloonia teedel ka autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp, aga selle võimaliku ärajäämise või muude takistuste kohta pole infot tulnud.