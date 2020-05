Hispaania jalgpalliliiga sai jätkamiseks rohelise tule

"Hispaania on teinud seda, mida vaja ning nüüd on kõigil avanenud uued võimalused," teatas Sanchez laupäeval.

"Kätte on jõudnud aeg, et taastada mitmed igapäevased tegevused. La Liga on tagasi alates 8. juunist," kinnitas peaminister.

La Liga president Javier Tebas oli varem lootust avaldanud, et meistriliiga saab jätkuda 12. juunist. Hispaania klubid said loa ühistreeningutega - kus võib osaleda kuni 10 mängijat - alustada selle nädala algusest.

Hetkel pole veel selge, kuna La Liga jätkub, kuid väga võimalik, et alguskuupäevaks jääb just reede, 12. juuni või siis sellele järgnev nädalavahetus.

Hetkel on tabelijuhiks FC Barcelona meeskond, mis edestab Madridi Reali kahe punktiga.

