Hispaania jalgpalliliiga jätkub mai lõpus? FC Barcelona peatreener: see on võimatu

Hispaania meistriliigas peatati mängud koroonaviiruse tõttu 10. märtsil, kuid liiga president Javier Tebas teatas eelmisel nädalal, et nad loodavad hooaega jätkata kas 29. mail, 7. juunil või 28. juunil. Seejuures peetaks mängud tühjade tribüünide ees.

Setien leiab, et Hispaania jalgpallijuhid on liiga optimistlikud. "Kõik tahavad hooaja jätkumiseks valmis olla, kuid see ei saa juhtuda enne, kui terviseametnikud on andnud garantii, et see ei tekita uusi probleeme," sõnas Setien neljapäeval Kataloonia raadiojaamale RAC1.

"Ma olen protokolli lugenud ja reaalsus on, et ma ei tea, kuidas seda kavatsetakse ellu viia, minu arust on see teostamatu ja logistiliselt ülikeeruline," lausus Barcelona boss meistriliiga juhtide plaani kohta.

Barcelona oli La Liga katkestamise hetkel liidrikohal ja juhtis Madridi Reali ees kahe punktiga. Hooaja lõpuni jääb veel mängida 11 vooru.

