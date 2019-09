Hispaania jalgpallikoondis loodab 16-aastast Barcelona imelast enda ridadesse saada

Guinea-Bissaust pärit jalgpallur on Hispaania kõrgliigas saanud kirja juba kolm kohtumist ning ka väravaarve avanud. Augusti lõpus toimunud kolmanda vooru matšis aitas tema tabamus Barcelona 2:2 viigile Osasuna vastu.

Laupäevases matšis Valencia vastu usaldati 16-aastane mängumees algkoosseisu. Fati kasutas võimaluse suurepäraselt ära, kui lõi juba teisel minutil värava ning andis kõigest viis minutit hiljem ka resultatiivse söödu. Barcelona võitis eilse kohtumise lõpuks 5:2.

Nüüd teatas Hispaania jalgpallikoondise peatreener Robert Moreno, et 16-aastase Fati vastu tuntakse suurt huvi. "Hispaania jalgpalliliit töötab selle nimel, et anda Fatile võimalus esindada Hispaaniat. Edasine on juba tema otsustada," vahendas Marca Moreno sõnu. "Fati on tõeline uhkus Barcelona jaoks, sest ta on nende endi kasvandik."

Esimesed sammud on juba tehtud, kui Hispaania kodakondsuse saamisele on lähedal mängumehe isa.