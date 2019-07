Hispaania ajaleht: Jose Mourinho naaseb La Ligasse

Väljaande teatel kavatseb Valencia omanik, Singapuri ärimees Peter Lim klubi direktori Mateu Alemany vallandada. Kui see juhtub, paneb peatreener Marcelino García Toral ilmselt ameti maha.

Mundo Deportivo ennustab, et kuna Limil on head suhted Mourinho agendi Jorge Mendesiga, võib Torali lahkumise korral Valencia uueks peatreeneriks tõusta just kogenud portugallane.

56-aastane Mourinho töötas viimati Manchester Unitediga, kust ta vallandati mullu detsembris. Varem on portugallane juhendanud ka sellseid tippklubisid nagu Madridi Reali, Chelseat, Milano Interit ja Portot.

Valencia sai mullu koduliigas neljanda koha ning võitis Copa del Rey karikasarja.