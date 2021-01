Hispaania ajaleht avalikustas Lionel Messi lepingu, Barcelona kaebas väljaande kohtusse

El Mundo käsutuses on Messi 2017. aastal sõlmitud 30 lehekülje pikkune leping Barcelonaga. Selle kohaselt kasseerib argentiinlane nelja hooaja jooksul (2017-2021) kokku 555 237 619 euro suuruse brutotulu.

Ainuüksi lepingu sõlmimise tasu on sellest 115,225 miljonit eurot. Lepingus on kajastatud veel rida boonuseid, millest üks on iga-aastane lojaalsusboonus summas 77 miljonit eurot.

FC Barcelona tegi täna avalduse, milles väitis kategooriliselt, et neil pole mingit süüd, et leping sellisel kujul avalikkuse ette jõudis. Ühtlasi teatas Kataloonia suurklubi, et võtab El Mundo vastu tarvitusele juriidilised meetmed.

"FC Barcelona eitab kategooriliselt igasugust vastutust selle dokumendi avaldamise eest ja võtab ajalehe El Mundo vastu kasutusele asjakohased õiguslikud meetmed ning nõuab välja kahju, mis võib selle avaldamisega kaasneda," teatas Barcelona klubi.