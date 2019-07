Hiigelpalka teeniva Gareth Bale'i töötasu lubati kahekordistada, kuid Real pani käe ette

Gareth Bale. Foto: Andrew Boyers, Reuters/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi on sel suvel kõvasti pingutanud, et ründestaar Gareth Bale rahaks teha. Seni ei ole see aga õnnestunud. Viimati saadi küll üks pakkumine, kuid see oleks kasulik olnud ainult Bale'ile.