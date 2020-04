Hea uudis: Itaalia kõrgliigaklubi sai koroonaviirusest priiks

12. märtsil andis positiivse proovi ründaja Manolo Gabbiadini ning peagi ilmnes, et nakatunud on veel kuus mängijat (Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ja Bartosz Bereszynski). Aja jooksul hakkasid aga numbrid veelgi kasvama ning siis teatas Sampdoria, et töötajate privaatsuse huvides nende isikuid enam ei avalikustada.

Seega pole avalikult teada, mitu Sampdoria liiget koroonaviiruse läbi põdesid. Neljapäeva õhtul teatas aga klubi, et nüüdseks on meeskonnas kõik tervenenud.

Eriolukorrast tingitud pausi eel hoidis Sampdoria kõrgliigas 16. kohta. Viimaste teadete kohaselt loodetakse Itaalias hooajaga jätkata juba mai lõpus, ent midagi kindlat mõistagi pole.

