Hea märk: Itaalia spordiminister loodab mai algusest lubada jalgpalliklubid taas treeningutele

Praeguse seisuga kehtib eriolukord Itaalias 3. maini ning eeldatakse, et seejärel siseneb Saapamaa koroonaviiruse pandeemia teise faasi ehk piiranguid hakatakse vaikselt lõdvendama. Nimelt on Itaalias hakanud vähenema uute koroonajuhtumite arv. Kui 11. aprillil tuli juurde 4694 uut koroonaviiruse juhtumit, siis kolmapäeval oli antud arv juba 2667. Tõsi, neljapäeval tuli juurde siiski 3786 uut nakatunut.

"Järgmised paar nädalat on üliolulised, et mõista rahva tervisega seotud arenguid ning näha, kas ja millal saaks sportimisega erinevatel tasemetel jätkata," vahendas Football Italia spordiministri Spadafora sõnu. "Me loodame peagi kinnitada, et 4. mail saavad klubid naasta treeningutele."

"Loodetavasti saame sellest kuupäevast kinni pidada isegi, kui see tähendab kõigest suletud uste taga treenimist. Praegusel hetkel on kõige tähtsam rahva tervis ja ohutus."

Itaalia jalgpalli kõrgliigas peeti viimane kohtumine 9. märtsil. Sõltuvalt klubidest on Itaalias jäänud hooaja lõpuni 12 kuni 13 mänguvooru. Liidrikohta hoiab Torino Juventus, edestades ühe silmaga Rooma Laziot.

Viimaste andmete kohaselt on Itaalias tuvastatud kokku 168 941 koroonaviiruse juhtumit. Elu on viiruse tõttu jätnud Itaalias 22 170 inimest, sellest paranenuid on 40 164.

