Hasartmängusõltuvusse langenud Rootsi tippkohtunikule esitati maksupettuse süüdistus

Kohtunik, kes on ka 2020. aastal aktiivne olnud ning vilistanud mänge nii Rootsi kõrgliigas kui ka rahvusvahelisel tasemel, arreteeriti septembris. Seoses arreteerimisega peatas Rootsi jalgpalliliit ka tema kohtunikutöö, vahendab ajaleht Expressen.

Lisaks on sama uurimise raames rahapesu süüdistus esitatud veel neljale inimesele. Kohtunik on oma pettuse teel saadud raha kulutanud peamiselt hasartmängudele kihlveoportaalides.

Rootsi Vangla- ja Kriminaalhoodlusteenistuse uurimine näitas, et vutikohtunikul on tõsine hasartmängusõltuvus, mis on süvenenud alates 2017. aastast. Viimastel aastatel on ta täielikult oma sõltuvuse üle kontrolli kaotanud, kirjutatakse raportis.

Märtsikuus varastas jalgpallikohtunik, kelle nime artiklis ei nimetata, kauplusest 1200 krooni (117 eurot) maksva küpsetusmasina. Varguse eest sai ta tingimisi karistuse ja trahvi.

Expressenile esitatud info kohaselt on politsei uurinud, kas kuritegelikud tegevused mõjutasid ka tema igapäevatööd kohtunikuna, kuid pole ühtegi jalgpallivõistlustega seotud rikkumist tuvastanud.

Expresseni andmetel võis kohtunik viimase aasta jooksul raha laenata ka oma kolleegidelt.