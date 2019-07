Griezmann siirdub tõenäoliselt järgmisel nädalal Barcelonasse, Atletico ähvardab tõsiste tagajärgedega

Hispaania meedia teatel saab tehing avalikuks järgmisel nädalal, kui Griezmann naaseb Miamist puhkuselt.

Tehingu ametlik kinnitamine on võtnud aega, kuna prantslase väljaostuklausel oli 1. juulini 200 miljonit eurot. Seejärel langes see 120 miljoni euro peale.

Atletico leer aga usub, et Griezmann ja Barcelona leppisid mängija isiklikes lepingutingimustes kokku juba märtsis. Kuna väidetav kokkulepe toimus ajal, kui Griezmanni väljaostuklausliks oli veel 200 miljonit eurot, siis ähvardab Atletico Barcelonat tõsiste tagajärgedega.

„Ma ei tea veel kogu tõde, kuid uurime seda. Kui asjad ongi niimoodi ja eelkokkulepe sõlmiti juba märtsis, siis saavad sellel olema tõsised tagajärjed,“ lubas Atletico president Enrique Cerezo Hispaania meediale. „Usutavasti saame lähipäevadel teada, kas ta läheb Barcelonasse.“

Barcelona mängijad on seni Griezmanni osas hoidnud väga madalat profiili ja ei ole tema võimalikust klubivahetusest meedias rääkinud. Väidetavalt üritatakse niimoodi Atleticot leebuma sundida.

Barcelona on lootnud, et nad saavad Griezmanni eest tasuda osamaksetena. Praeguse seisuga nõuab Atletico, et kõik 120 miljonit eurot tuleb korraga üle kanda. Atletico pahameelt võib leevendada Barcelona äärekaitsja Nelson Semedo, kelle vastu Madridi klubi elavat huvi tunneb.