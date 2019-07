Gareth Bale'ile tehti muinasjutuline pakkumine

Zidane astus ajakirjanike ette Reali 1:3 kaotuse järel Müncheni Bayernile. Prantsusmaa vutilegend tõdes, et Bale'i enda huvides oleks uue klubi leidmine parim variant. Seejuures lisas Zidane, et see kõik võiks toimuda võimalikult kiiresti.

Nii Hispaania kui ka Suurbritannia meedia on kirjutanud, et Bale'i kõige tõenäolisemateks sihtkohtadeks olnud Tottenham ja Manchester United ei ole Walesi koondislasest enam huvitatud.

Nüüd kirjutab The Telegraph, et Madridi on saabunud Bale'i ostmiseks ahvatlev pakkumine. Üleminekusummast juttu ei ole, kuid märgitakse, et Bale'ile pakutakse muinasjutulist palka. Väidetavalt on hiinlased valmis 30-aastasele ääreründajale maksma üle 600 000 euro nädalas.

Tõenäoliselt tõuseks Bale Hiina liiga kõige suurema palgaga mängijaks. Praegu on selle tiitli omanik Ezequiel Lavezzi, kellele Hebei China Fortune maksab nädalas veidike alla 600 000 euro.

Bale'i agent Jonathan Barnett on muuhulgas vihjanud, et tema kliendi järgmine samm võib paljude jaoks tulla üllatusena.