Gareth Bale'i näitel. Miljonärid ajavad taga oma miljoneid, mitte mänguaega

Selles vallas on kõige tähelepanuväärsem saaga käimas Madridis. Reali kõige suurema töötasuga mängumees Gareth Bale istub reeglina pingil ja praegu ei paista, et ta lähiajal regulaarselt jalgpalli mängima hakkaks. Real on väidetavalt valmis kõike tegema, et Bale'ist lahti saada ja ta mõnda teise klubisse saata, kuid ründaja pettumus on niivõrd suur, et ta ei ole valmis rahaliselt grammigi järele andma. Kuna Reali peatreener Zinedine Zidane ei taha samuti mööndusi teha, siis terendab Bale'ile järjekordne hooaeg pingil. Nagu selgub, siis Bale'i nõudmiste tõttu on Reali jaoks praegu rahaliselt mõistlikum Bale'i pingil hoidmine, mitte tema müümine.