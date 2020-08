Gareth Bale'i mured jätkuvad: waleslane jäeti üliolulisest kohtumisest eemale

Bale'i, kes pole juba pikalt Zidane'i põhimeeste hulka kuulunud, mänguminutid on viimasel ajal kapitaalselt kokku kukkunud. Viimati pääses 31-aastane waleslane Zidane'i käe all mängu 24. juunil ehk viimased seitse koduklubi kohtumist on ta pidanud kõrvalt vaatama.

Kokku on endine Tottenham Hotspuri mängija saanud käimasoleval hooajal kirja 20 kohtumist, mille jooksul ta löönud kolm väravat ja jaganud kaks tulemuslikku söötu. Nimekatest mängijatest jääb lisaks Bale'ile reedesest matšist eemale kolumbialane James Rodriguez, kellel on samuti prantslase käe all olnud raskusi mänguaja teenimisega.

Real sõidab Cityle külla keerulises seisus. Märtsis toimunud avakohtumine kaotati koduväljakul 1:2.

Teises reedeõhtuses kohtumises lähevad omavahel vastamisi Torino Juventus ja Lyon (avamängu võitis Prantsusmaa klubi 1:0 - toim).