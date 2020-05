Gareth Bale'i karjäär võib võtta põneva pöörde

Juba viimased paar aastat on Bale'i seostatud Hispaania hiiu juurest lahkumisega. Peamiseks põhjuseks peetakse mehe jahedaid suhteid peatreeneri Zinedine Zidanega. Mullu suvel oli 30-aastane waleslane lähedal Hiina kõrgliigasse siirdumisele, kuid viimasel hetkel jäi tehing ikkagi katki. Nüüd tunnistas ründaja, et talle pakuks huvi hoopis USA-s mängimine.

"Mulle meeldib see," sõnas Bale MLS-i kohta. "Tegu on tasemelt üha tõusvama liigaga, mis jätkab kasvamist. Paljud mängijad tahavad praegu MLS-i minna ning see on midagi, mis ka mulle kindlasti huvi pakuks. Mulle meeldib väga Los Angeleses puhkusel käia. Mängin alati palju golfi, kui seal olen."

2013. aastal 100 miljoni euro eest Tottenhamist Reali siirdunud Bale on klubi ridades võitnud korra Hispaania meistritiitli ja karikasarja ning aidanud meeskonna koguni neljal korral Meistrite Liiga võitjaks. Mehe leping Realiga kehtib 2022. aasta suveni.