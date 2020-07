Gareth Bale'i agent avalikustas ründestaari lähituleviku

Bale'i on juba aastaid seostatud Realist lahkumisega. Erandiks pole ka tänavune hooaeg, kus waleslane on taas olnud hädas mänguaja teenimisega. Käimasoleval hooajal on ta saanud kirja vaid 20 mängu ning kolm väravat. Kusjuures Bale pole nüüdseks platsile pääsenud juba seitsmes mängus järjest.

Mängumehe agent Barnett teatas nüüd, et Bale siiski võistkonnast ei lahku. "Garethil läheb hästi. Tal on veel kaks aastat lepingut järel. Talle meeldib Madridis elada ning ta ei lähe kuhugi," rääkis waleslase esindaja BBC-le. "Ta on jätkuvalt sama hea, kui iga teine mängija Realis. Kõik sõltub (peatreenerist) Zinedine Zidanest."

"Loomulikult on tema vastu tuntud huvi, aga maailmas leidub vaevu mõni klubi, kes suudaks Bale'i palgata," jätkas Barnett. "See on suur kaotus, et ta hetkel Reali koosseisu ei kuulu, kuid ta ei lahku."

Barnett lisas, et laenuleping ei tuleks tema mängija puhul kõne allagi. "Gareth on üks maailma parimaid mängijaid. Temasugused ei lähe kuhugi laenule."

Bale'i puhul on palju räägitud ka tema keerulisest suhtest peatreeneri Zidanega. Barnett kinnitas, et kaks meest saavad omavahel hästi läbi. "Garethi plaan ei ole Zidanest kauem vastu pidada. Härra Zidane on olnud väga edukas ning mingit viha nende vahel pole. Ta lihtsalt ei soovi teda mängitada. Gareth treenib igapäevaselt ja ta teeb seda hästi."