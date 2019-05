„Oleme nagu robotid. Meile öeldakse, kus ja millal me peame olema. Millal peame sööma. Mis kell peame bussis istuma. Niimoodi annad sa justkui ära kontrolli enda elu üle. Sa täidad lihtsalt käske,“ rääkis Bale.

„Sa ei saa valida, mida tahad teha. Lisaks sa ei saa valida aega, millal mingi asi ette võtta,“ lisas ta.

Samas tõdes Bale, et profisportlasena tulebki rangetele reeglitele alluda. „Jalgpalluri karjäär on lühike. Mõnikord tuleb selle jaoks ohverdusi tuua,“ sõnas ta. “Mõni leiab, et kõik ohverdused on põhjendatud. Teine leiab aga risti vastupidi.“