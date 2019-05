Gareth Bale tiimikaaslastele: tahan hooaja eest 17 miljonit eurot, vastupidisel juhul võin lihtsalt golfi ka mängida

Praeguseks on selge, et Reali peatreener Zinedine Zidane ei näe Bale'ile meeskonnas kohta. Bale'ile on teada antud, et ta võib hakata uut meeskonda otsima.

Samas tundub, et Bale'il ei ole kuhugi kiiret. Hispaania raadiojaama Radioestadio teatel on Bale valmis Madridi jääma ja lihtsalt golfi mängima.

Bale'il on Raliga lepingut järel veel kolm aastat. Ühe hooaja eest teenib mees 17 miljonit eurot. Bale ongi nüüdseks tiimikaaslastele teada andnud, et ta tahab antud raha igal juhul kätte saada. Üheski teises klubis 29-aastane ääreründaja sellist kontrahti enam ei saaks.

„Mul on kolm aastat lepingut järel. Kui klubi tahab, siis nad peavad mulle ühe hooaja kohta maksma 17 miljonit. Kui nad seda ei tee, siis jään siia. Kui ma pean lihtsalt golfi mängima, siis olen valmis seda tegema,“ ütles Bale väidetavalt tiimikaaslastele.

Bale'i on seni kõige rohkem seostatud Manchester Unitedi, Tottenhami ja Londoni Chelseaga. Läbi on käinud ka Müncheni Bayerni nimi. Kõigi jaoks on aga hirmutav Bale'i suur palgasoov.