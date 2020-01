Gareth Bale pumpab Madridi Realist välja maksimaalse rahasumma

Bale'i agent Jonathan Barnett tunnistas, et võimaliku laenulepingu peale nad isegi ei mõtle, kuna see on lihtsalt naeruväärne. „Laenulepingud on naljanumber ja paljud klubid ei saa teda üldse endale lubadagi,“ teatas Barnett Sky Sportsi vahendusel.

Bale'i leping Realiga kehtib 2022. aasta suveni ning Walesi koondislane teenib selle aja jooksul nädalas ligemale 400 000 eurot.

Bale'i on ka sel hooajal seganud vigastused ning Zinedine Zidane'i juhendatavas meeskonnas on ta kirja saanud 14 kohtumist. Hispaania kõrgliigas on ta mänguvalmis olnud 12 matšiks ja algrivistuses on ta väljakule saanud üheksa korda. Väravaid on ta löönud kaks ning lisaks on juurde tulnud kaks resultatiivset söötu.

„Ta mängib Madridi Reali eest ning tal on klubiga leping veel kaheks ja pooleks hooajaks. Ta tunneb end seal hästi. Ta jätkab seal ja kõik on hästi. Ta on maailma üks paremaid jalgpallureid ning miks ta peaks üldse laenulepinguga mujale minema,“ küsis Barnett.