Gareth Bale avameelselt: Real on teinud olukorra väga keeruliseks. Olen mitmel korral proovinud klubist lahkuda

Bale pole teatavasti Zinedine Zidane käe all klubi põhitegijate sekka kuulunud. Lõppenud hooajal sai waleslane kirja kõikide sarjade peale 20 kohtumist, mille jooksul ta lõi kolm väravat ja jagas kaks resultatiivset söötu. Eriti õnnetuks kujunes hooaja lõpp, kui koroonapausi järel jätkunud hooajal teenis ta mänguaega vaid kahes kohtumises.

Sky Sportsile antud intervjuus tunnistas ta, et on avatud pakkumistele Inglismaa kõrgliiga klubide poolest. "Vaatame, mis saab. Praeguse üleminekuakna lõpuni on veel pikalt aega," rääkis Bale. "Ainult aeg näitab, aga otsus on Madridi Reali kätes."

"Proovisin eelmisel aastal lahkuda, kuid nad panid käe ette. Olin sellest projektist väga huvitatud, kuid see ei läinud läbi," sõnas Bale, kes soovis mullu suvel Hiina kõrgliigasse siirduda. "On olnud veel juhtumeid, kus olen proovinud lahkuda, kuid klubi pole seda lubanud."

"Ma tahan mängida jalgpalli. Olen jätkuvalt väga motiveeritud, seega kõik sõltub klubist. Nemad kontrollivad kõike. Mina saan lihtsalt jätkata ja loota, et midagi juhtub," lisas Bale. "Olen alles 31 ja mul on jätkuvalt palju anda. Kõik on klubi kätes, kuid nad teevad ausalt öeldes olukorra väga keeruliseks."