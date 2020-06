FOTO | Koroonapausi tulemus: Müncheni Bayerni kodustaadioni tribüünil kasvab umbrohi

See kena taim pildistati üles kolmapäeval, kui Bayern pidas kinniste uste taga karikamängu Frankfurti Eintrachtiga. Twitterisse postitatud teleülekannete stoppkaadritest on näha, et rohtu pole kasvanud mitte ainult see konkreetne trepiaste, vaid loodus on oma vilju puistanud mujalegi.

Märtsis koroonapandeemia tõttu pausile pandud Saksamaa Bundesliga oli suurtest liigadest esimene, kus pall uuesti mängu pandi. Publikuta mängud jätkusid 16. mail ning enne hooaja lõppu pealtvaatajaid tribüünile ei lubatagi.