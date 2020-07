FC Porto tuli taas Portugali meistriks

Porto kindlustas tiitli kolmapäeval 2:0 võiduga igipõlise rivaali Lissaboni Sportingu üle. Porto eest sahistasid võrku Danilo Pereira ja Moussa Marega.

Meistritiitli kindlustanud Porto on tõusnud võimsasse vormi. Viimased viis kohtumist on võidetud, kusjuures väravatevahe on 16:1.

Viimati krooniti Porto riigi meistriks hooajal 2017/2018. Kokku oli see klubile juba 29. meistritiitel. Sellest enamat on suutnud vaid Lissaboni Benfica 37 karikaga.

Standings provided by SofaScore LiveScore