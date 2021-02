FC Krasnodaris mängiv Brasiilia jalgpallur kiitis Putinit: Venemaal on kõik korras

Neljandat aastat Venemaa kõrgliigaklubis mängiv Wanderson ütles, et tahaks võimaluse korral rohkem tundma õppida Venemaa kultuuri ja nende riigipead.

"On öeldud, et ta (Putin) on diktaator ja kõik see. Kuid mulle tundub, et Venemaal on kõik korras, teie president on alati rahvast hästi kohelnud. Igas riigis on neid, kes valitsust toetavad, ja neid, kes on selle vastu - see on normaalne. Suurriikides on inimestele raske meeldida," sõnas Wanderson väljaandele vseprosport.ru.

"Näiteks Brasiilias, nagu ka Venemaal, on inimesi, kes on presidendiga rahul, ja on ka neid, kes teda kritiseerivad. Koroonaviiruse tõttu on meie riigis hetkel kaos," lisas 26-aastane Wanderson.