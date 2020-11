FC Barcelona vaevleb rahalistes raskustes: palku tuleb kärpida 190 miljoni euro võrra

Klubi advokaadid lähenesid mängijatele palgakärpe juttudega, kuid pallurid polnud esialgu nõus juristidega kohtuma. Reedel alustati siiski lõpuks läbirääkimisi.

Ajalehe Marca andmetel peab Barcelona reageerima kiiresti. 30 protsenti vähemaks tuleb palgakulud kärpida juba 5. novembriks ehk järgmiseks neljapäevaks, et klubi saaks teatada oma selle hooaja eelarve.

Klubi ajutine president Carles Tusquets rääkis raskest olukorrast neljapäevasel pressikonverentsil. "Barcelona on pandeemiast eriti kõvasti räsitud. Klubi sõltub turismist, mida praegu pole üldse," ütles ta.

Daily Mail kirjutab, et tõenäoliseks peetakse olukorda, kus mängijate sissetulek jääb numbriliselt samaks, kuid see kirjutatakse neile lepingusse pikema perioodi peale. Selline skeem võiks rakenduda eriti mängijate nagu Marc-Andre Ter Stegeni, Frenkie De Jongi, Clement Lenglet' ja Gerard Pique' puhul, kes on juba klubiga lepingupikenduse sõlminud.

Sama loodab Barcelona teha ka teiste mängijatega. See ei tähenda otseselt, et mängijate palgad väheneksid, vaid väljamaksete graafik struktureeritaks rahavoogude huvides ümber.

Siiski jääb Daily Maili teatel veel ebaselgeks, kas praegune palgakärbe jätab mängijatele õiguse leping üles öelda ning meeskonnast tasuta minema jalutada.

Rahalised raskused on ka põhjuseks, miks Barcelona viimases üleminekuaknas nii tagasihoidlikult toimetas. Uus peatreener Ronald Koeman seadis prioriteediks tuua tiimi Lyoni ründaja Memphis Depay, kuid klubil polnud piisavalt finantse, et Hollandi koondislane üleminekuakna sulgumise päeval Hispaaniasse tuua.

Barcelonaga seostati suvel ka Manchester City kaitsjat Eric Garciat ja Liverpooli poolkaitsjat Georgino Wijnaldumit, kuid ka nende puhul ei jõutud suvise üleminekuperioodi jooksul kokkuleppele. Usutakse, et Barcelona ja Koeman on nimetatud staaridest jätkuvalt huvitatud ning pöörduvad meeste juurde tagasi, kui nende praegused lepingud lõpule lähenevad.