FC Barcelona toob suvel meeskonda veel ühe Hollandi tulevikutähe

Nimelt teatab ajaleht De Telegraaf, et Barcelona embleemiga lepingule on peagi allkirja andmas 18-aastane FC Groningeni poolkaitsja Ludovit Reis, kellel on tänu mõlemale vanemale ka Slovakkia pass.

Väidetavalt on Barcelona Groningenile maksmas noormehe eest 7,7 miljonit eurot ning lepingu pikkuseks saab olema viis aastat.

Leht kirjutab, et Barcelona on Reisiga arvestanud juba suvisel hooajaeelsel tuuril Jaapanis.

Kataloonia hiid vajab keskväljale hädasti noori jalgu, sest veteranidel Arturo Vidalil, Ivan Rakiticil ja Sergio Busquetsil vaatavad passist juba vastu numbrid 31, 31 ja 30.

Reis on sel hooajal Hollandi kõrgliigas osalenud 27 kohtumises, löönud ühe värava ja andnud ühe väravasöödu.