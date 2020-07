FC Barcelona tahab minema saata koguni 12 mängijat, teiste seas ootavad hundipassi kaks 100 miljoni meest

Siiski vaadatakse Barcelonas juba tulevikku ning uute mängijate hankimiseks tuleb eelnevalt suur hulk pallureid rahaks teha. Hispaania ajalehe Marca teatel soovib Kataloonia klubi maha müüa koguni 12 mängijat.

Nimekirjas on kõige tuntumad mehed loomulikult Philippe Coutinho ja Ousmane Dembele. Barcelona maksis Coutinho eest 2018. aastal koguni 120 miljonit eurot. Dembele eest laoti aasta varem lauale 105 miljonit eurot. Klubi ajaloos on tegemist suuruselt teise ja kolmanda ostuga. Barcelona läbi aegade kõige kallimaks mängumeheks on Antoine Griezmann, kelle eest tasuti mullu 125 miljonit eurot. Ka Griezmanni mängutasemega ei olda seni rahul, kuid müügiks maailmameister siiski ei ole.

Korralikku teenistust loodetakse ka Ivan Rakitici ja Arturo Vidali müügist. Samas on mõlemal mehel vanust juba tunduvalt üle 30-eluaasta ehk tegelikkuses turgu neile ülemäära palju ei ole. Vidali müümise teeb keeruliseks ka tõsiasi, et ta on heades suhetes Lionel Messiga.

Barcelona müügiobjektide kohta tõdetakse üldse, et tegelikkuses on neile kosilasi raske leida, kuna Kataloonia klubi küsib nende eest tunduvalt üle turuhinna. Samas loodabki Barcelona tagasi teenida summasid, mida omal ajal kulutati, kuid reaalsuses ei ole ükski klubi nõus neid maksma.

Lisaks nimetatud neljale mehele on müügiks veel Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Neto, Rafinha, Carles Alena ja Martin Braithwaite.