FC Barcelona spordidirektor tegi Lionel Messi kohta ootamatu avalduse

Planes teatas täna Hispaania meediale, et Messi eilne lahkumisavaldus tuli talle ja klubile suure šokina.

"See oli šokeeriv uudis Messi kohta," tunnistas Planes, vahendab Marca. "Kuid me oleme seda varem korduvalt öelnud, et me peame Messit Barca mängijaks. Barcelona klubi on suutnud end korduvalt uuesti üles ehitada ja tulnud tagasi alati tugevamana. Täna saabus meie juurde Francisco Trincao (Bragast ostetud 20-aastane ründaja - toim.) ja me loodame, et ta triumfeerib koos Messiga. Meie idee on kogu aeg olnud, et ehitada klubi üles maailma parimatest mängijatest."

Spordidirektor lisas, et ta ei näe mingit võimalust, et 33-aastane Messi võiks sel suvel vabaagendina lahkuda, sest tema leping kehtib 2020/21 hooaja lõpuni. Klausel, mis lubas argentiinlasel vabaagendina lahkuda, aegus 10. juunil 2020.

"Me ei mõtle mingitele lepingu klauslitele, sest tahame, et Messi jääks. Messi abielu Barcelonaga on andnud mõlemale osapoole väga palju, on pakkunud suurt rõõmu fännidele ja me töötame selle nimel, et veenda Messit ning leida parim lahendus Barcelona ja Messi jaoks," rääkis Planes.

"Me ostame noori talente, et meeskond taas võitude teele juhtida. Me ei arvesta võimalusega, et ta (Messi) võiks lahkuda. Meie klubi tulevik paistab helge," lisas Planes.

Messi lepingus fikseeritud väljaostusumma on lausa 700 miljonit eurot.