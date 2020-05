FC Barcelona saab lõpuks Juventuse tippmehe, kellest on kolm korda ilma jäädud

Barcelona on Pjanicit ka varem jahtinud, kuid nii 2016., 2017. kui ka 2018. aastal jäädi temast ilma. Pjanici asemel lepiti nendel kordadel Andre Gomese, Paulinho ja Arthur Meloga.

Itaalia meedia teatel soovib Barcelona teha vahetustehingut ning 30-aastase Pjanici vastu tahetakse Itaaliasse saata 23-aastane brasiillane Arthur Melo. Brasiillane on kahe viimase hooaja jooksul pidanud Barcelona eest 67 kohtumist ning tema leping võistkonnaga kehtib 2024. aastani.

Väidetavalt ei soovi Melo Barcelonast lahkuda, kuid katalaanidel on selleks puhuks varuplaan olemas. Brasiillase asemel on nad valmis Juventusele pakkuma Ivan Rakiticit ja Arturo Vidali. 32-aastane Vidal on varasemalt Juventuses pallinud. Itaalia suurklubi ridadesse kuulus ta aastatel 2011 kuni 2015.