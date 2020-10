FC Barcelona president otsustas ametisse jääda

Kuigi õhus oli Barcelona presidendi Josep Maria Bartomeu tagasi astumine, siis 2014. aastast seda ametikohta täitnud 57-aastane Hispaania ettevõtja vastavat käiku siiski ei teinud.

Hispaania meedia teatel tahab Bartomeu Barcelona praegusest madalseisust ise välja tuua, mis siiski ei tähenda, et tema aeg klubi eesotsas peagi ikkagi läbi ei võiks saada. 1. novembril toimub Nou Campil klubi liikmete hääletus, mis peab otsustama, kas Bartomeu tuleb välja vahetada või mitte, vahendab Daily Express.

Bartomeule heidetakse ette ridamisi tagasilööke, mis Barcelonat alates eelmise hooaja teisest poolest on tabanud. Alustuseks mängiti La Liga liidrikoht ning lasti tiitlivõitjaks tulla Madridi Realil, seejärel üritas klubist plehku panna nende suurim staar Lionel Messi. Bartomeu sellel siiski sündida ei lasknud, vaid kuuekordne Ballon d'Or'i võitja mängib uue peatreeneri Ronald Koemani käe all edasi.

Barcelona presidendi vastu on pööranud ka mitmed teenekad klubi mängijad. Näiteks kritiseeris Bartomeud eelmisel nädalal Gerard Pique, kes kirjutas teiste seas alla uuele, kuid olulise palgakärpe toonud lepingule.

"Ma näen Barca mängijana, et mu klubi on muudkui kulutanud ja kulutanud seda sama raha, mille nad meilt nüüd ära võtavad, et meid kritiseerida - ning ma ei räägi väljaspool klubi olevate inimeste kritiseerimisest, vaid praeguste mängijate. See on julm," ütles Pique, kelle uus kontraht kehtib 2024. aastani, kuid kelle palk väheneb poole võrra.

"Küsisin Bartomeult selgitust ja ta vastas: "Gerard, ma ei teadnud sellest midagi." Ja ma uskusin teda. Kuid siis sa näed, et inimene, kes selle eest vastutav oli, töötab klubis edasi. See teeb mulle haiget. Ma räägin selle välja, sest ma olen seda juba ka presidendile öelnud."

Käesoleva hooaja viiest esimesest matšist on teenitud vaid kaks võitu, üks viik ja kaks kaotust, mis annavad tabelis 12. koha. Võimalikust 15 punktist on Koeman seega üles noppinud vaid 7.