FC Barcelona mängumees kaebas tööandja maksmata boonuste tõttu kohtusse

Vidali sõnul on klubi talle võlgu ligemale 2,5 miljonit eurot. Tšiilist pärit mängumehe advokaadid saatsid vajalikud dokumendid kohtusse 5. detsembril.

Vidal mängis eelmisel hooajal Barcelona eest 53 kohtumist ning advokaatide sõnul peaks Vidal saama nüüd 2,5 miljonit eurot preemiat, kuna ta mängis üle 60 protsendi võistkonna kohtumistest.

Hispaania väljaande ABC teatel ei ole Vidal aga preemiat väärt, kuna ta ei saanud kõikides nendes kohtumises kirja vähemalt 45 mänguminutit. Klubi teatel on Vidali advokaadid lepingut valesti tõlgendanud.

Vidal on väidetavalt valmis leppima ka nimetatud summast poolega, kuid Barcelona ei ole ka selliseks kompromissiks valmis.

Vidali mänguaeg on tänavusel hooajal üsnagi kokku kuivanud. Pärast Frenkie de Jongi saabumist on Vidal sel hooajal saanud Hispaania liigas algkoosseisu ainult viies kohtumises. Viimati tormas ta meeskonna treeningult minema, kui selgus, et kohtumist Madridi Realiga peab ta alustama pingilt.

Milano Inter sooviks jaanuaris Vidali enda ridadesse tuua, kuid Barcelona tahab 32-aastase mängumehe eest saada 20 miljonit eurot.