FC Barcelona kardab, et Lionel Messi lahkub suvel tasuta nende ridadest

Hispaanias on praeguseks kõik ühel meelel, et kellegi teekond Barcelonas saab peagi otsa. Küsimus on lihtsalt selles, kas lahkub kapten Messi, spordidirektor Abidal või klubi president Josep Maria Bartomeu.

Nagu Hispaania meedias ikka kirjutatakse, siis Barcelona juhtkonna peamiseks ülesandeks on Messi õnnelikuna hoidmine, kuid praegu ei saada sellega ilmselgelt hakkama. Nii on tekkinud kartus, et argentinlane võib suvel lihtsalt meeskonnast minema jalutada.

Messi leping Barcelonaga kehtib 2021. aasta suveni, kuid kontraht on sõlmitud niimoodi, et ründaja võib eeloleval suvel klubist tasuta lahkuda.

Kuna Barcelona ei saa Messit mingil juhul kaotada, siis väidetavalt on kõige suurema löögi all Abidali ametikoht. Mäletatavasti kritiseeris endine klubi direktor Javier Faus 2013. aastal Messi pidevaid lepingute uuendamisi ning peagi leidis Faus ennast töötute seast.

Tasub mainida, et Abidali ja klubi presidendi Bartomeu kohtumine on kolmapäevaks juba kokku lepitud.

Messi teiseks tingimuseks olevat aga Neymari taastoomine Barcelonasse. Seega võib eeloleval suvel oodata taas põnevat üleminekuturgu.