FC Barcelona jalgpallurit musta kaupmehega võrrelnud ajakirjanikku ähvardab kohtutee

Barcelona süüdistab Sostresit nende noore mängumehe Ansu Fati rassistlikus solvamises. Nimelt oli ajakirjanik Barcelona ja Budapesti Ferencvárosi Meistrite liiga mängu järel võrrelnud 17-aastast Hispaania koondislast musta kaupmehega, kes põgeneb politsei eest.



"Ansu jooksumaneeris on midagi gaselli taolist, see sarnaneb ebaseaduslikke kaupu müüva noore musta kaupmehega, keda võite näha Passeig de Gracia avenüül politseid nähes minema jooksmas, kui keegi karjub "Vesi, vesi!" (et teisi müüjaid hoiatada)," tegi Sostres oma kolumnis kohatu võrdluse.

Sostres esitas neljapäeva hommikul ABC veebiväljaandes ametliku vananduse. "Ma üritasin Ansu ilusat liikumist ja noore mängija kõrget mänguklassi kiita, kuid mõnda minu väljendit peeti rassistlikuks solvanguks. Vabandan siiralt, et mind mõisteti valesti ja palun vabandust kõigilt, kes tundsin ennast solvatuna," teatas Sostres.



Vaatamata ametlikule vabandusele kaalub Barcelona klubi endiselt, et ajakirjanik kohtu alla anda.

Fati aitas Barcelona meeskonna Ferencvárosi vastu 5:1 võidule, lüües ka mängu teise värava. Vaatamata oma noorele eale on Fati esindanud Kataloonia suurklubi juba 38 mängus ja löönud 12 väravat.