FC Barcelona jäi kahest põhimehest ilma

Laupäeval Espanyoliga kohtuv Barcelona andis täna teada, et Arthur peab kubemevigastuse tõttu pidama vähemalt kolmenädalase mängupausi. 23-aastane brasiillane on tänavu saanud osaleda vaid 12. mängus ning on löönud kaks väravat ja andnud neli väravasöötu.

Ter Stegenit segab põlvekõõluse trauma, mis hakkas talle muret tegema enne talvepuhkust. 21. detsembril 4:1 võidumängus Alavesi vastu tegi Saksamaa väravavaht veel kaasa.

Sakslase vigastuspausi pikkust ei ole täpsustatud, kuid klubi loodab, et Ter Stegen on uuesti rivis 9. jaanuariks, mil Barcelona kohtub Hispaania superkarika poolfinaalis Madridi Atleticoga.