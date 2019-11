Fännid murdsid päise päeva ajal Napoli staari majja sisse, hirmutades tema rasedat naist

Nimelt on mängijad astunud vastu klubi presidendi korraldustele alates teisipäevast kuni tänaseni püsida üheskoos hotellis, et üles leida kaduma läinud tiimivaim. Kuid pärast teisipäevast Meistrite liiga mängu Salzburgiga keegi hotelli ei naasnud. Fännid peavad Allanit üheks mässu algatajaks.

"Aitab!" kirjutas Allani lapseootel naine Thais Instagramis, kui nende koju oli sisse murtud. Midagi kaasa ei viidud, kuid sissetungijatest jäi maha paras segadus ja lõhutud esemed. Sissemurdmise hetkel oli kodus vaid Thais, paari kaks last olid lapsehoidjaga väljas.

"See on üle käte läinud ning ma ei talu seda enam. Esiteks rünnatakse mu abikaasat mitte sellepärast, mida ta väljakul on teinud, vaid mingite väljamõeldud süüdistuste pärast, mille eesmärk on vaid tõde moonutada. Teiseks solvatakse mind iga päev sotsiaalmeedias lugupidamatute sõnadega. Sel nädalal juhtus see isegi väljas, kui ma olin šoppamas."

"Ning eile õhtul veel see hirmus asi! Inimesed, kes murdsid majja päise päeva ajal, lõid kaose ja ajasid laste toad segamini, rikkudes meie privaatruumi. Lapsed olid hirmul ja nutsid."

"Alates Napolisse saabumise päevast on meid siiani hästi vastu võetud, aga niimoodi ei tohiks ühte perekonda ja lapsi libauudistega kohelda. See ei ole jalgpall. Niimoodi ei tohiks oma meeskonda toetada."

28-aastane Allan Marques Loureiro mängib Napolis alates 2015. aastast. Varem kandis ta neli aastat teise Itaalia klubi Udinese särki. Itaaliasse saabus ta 2012. aastal kasvatajaklubist Vasco da Gamast.