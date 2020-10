Euroopas plaanitakse rikkuritele mõeldud jalgpalli superliigat, ideed toetab väidetavalt ka FIFA

Portaali andmetel on enam kui tosin klubi Inglismaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Hispaaniast pidamas läbirääkimisi uue võistlussarja osas, et saada selle asutajaliikmeteks. Suurklubisid meelitab uue sarja juurde raha. Spekuleeritakse, et superliigas osalemina toob igale klubile sisse sadu miljoneid eurosid.

Kõige enam seostatakse uue plaaniga Liverpooli ja Manchester Unitedit. Nimelt on mõlemal klubil ameeriklastest omanikud. Liverpool kuulub USA-s baseeruvale Fenway Sports Groupile, United kuulub Glazerite perekonnale.

Lisaks on Inglismaa klubidest võetud ühendust ka Arsenali, Chelsea, Manchester City ja Tottenham Hotspuriga. Väidetavalt aga üle viie Inglismaa klubi superliigasse lasta ei taheta.

Sky Sportsi teatel läheb liiga asutamine maksma 6 miljardit eurot. Selle osas peetakse läbirääkimisi Wall Streeti panga JP Morganiga.

Formaadi kohaselt kuuluks sarja 18 tippklubi. Kõik meeskonnad mängiksid omavahel kodus ja võõrsil ning seejärel jätkuks hooaeg play-off faasiga. Kõige varasemal juhul võib sari alguse saada juba 2022. aastal. Sky Sports lisas, et ametlik teadeanne uuest sarjast võib kiireimal juhul tulla juba oktoobri lõpus. Samas pole kõik detailid veel paigas ning kogu sari võib juba enne selle algust läbi kukkuda.

FIFA ei soovinud uudist kommenteerida. Euroopa katuseorganisatsiooni UEFA-t uue plaaniga ei seostata.