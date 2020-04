Euroopa liiga kohata jäänud Hollandi klubi kaebab hooaja tühistanud jalgpalliliidu kohtusse

Hollandi jalgpalliliit kinnitas eile, et Meistrite liigasse pääsevad järgmisel hooajal AZ Alkmaar ja Amsterdami Ajax ning Euroopa liigasse Feyenoord, PSV ja Willem II.

Utrecht lootis Euroopa liigasse pääseda läbi Hollandi karikasarja, mille finaalis pidid nad kohtuma Feyenoordiga, kuid seegi matš läks koos liigakohtumistega tühistamisele.

"FC Utrecht ei aktsepteeri Euroopa kohtade jagamise otsust. Me ei kõhkle selle vastu võitlemast ning sporditribunali ja UEFA poole pöördumast," seisis klubi pressiteates.

"Euroopa liiga alagrupiturniiri pilet antakse Feyenoordile ilma igasuguse põhjenduseta lihtsalt liigatabeli põhjal. FC Utrehct on seda piletit samamoodi väärt nagu teine karikafinalist (isegi rohkem, sest me oleme võitnud ühe karikamängu rohkem)."

Liigatabelis jäi Utrecht Willem II järel kuuendaks, kaotades neile vaid kolme punktiga. Seejuures oli Willem II-l isegi üks kohtumine rohkem peetud, Utrechtil oli aga palju soliidsem väravate vahe.

"Jalgpalliliit pole oma selgituses sõnagagi maininud, et Utrechtil on Willem II-st üks kohtumine vähem peetud ning mööduks Tilburgi klubist tabelis, kui me võidaksime. Sel juhul oleks meil Utrechtiga võrdselt punkte, kuid palju parem väravate vahe, rohkem löödud väravaid ning eelis omavahelistes mängudes," lisatakse teates.