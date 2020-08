Euroopa jalgpalli üks kõrgliiga võidakse taas katkestada: jalgpallur reisis salaja Hispaaniasse

Belglasest kaitsja Boli Bolingoli istus pühapäeval peetud liigamängus pingile ütlemata oma klubijuhtidele, et ta oli hiljuti külastanud kõrge nakatumisriskiga riiki. Olles täielikus teadmatuses oma mängija reisist, vahetas Celticu peatreener Neil Lennon kaitsja mängu lõpus isegi väljakule. Sellega seadis Bolingoli kõiki mängus osalejaid suurde ohtu. Ühendkuningriikide reeglite kohaselt peavad kõik, kes saabuvad Hispaaniast istuma vähemalt kaks nädalat karantiinis.

Esmaspäeva õhtul tunnistas Šotimaa valitsuse esindaja, et hiljutiste uudiste valguses võidakse taas katkestada jalgpalli hooaeg. Seni jõuti pidada kõigest kaks kohtumist. “Šotimaa valitsus on teadlik Celtic FC mängija karantiinireeglite rikkumisest. Me oleme hetkel kontaktis klubijuhtidega ning selgitame välja kõik asjaolud,” kinnitas ametnik. “Kui kõik meie kahtlustused saavad kinnitust, ei jää valitsusel muud üle kui tugevalt kaaluda hooaja katkestamist,” teatas valitsuse esindaja.

Pärast reisist kuulmist pidasid maruvihased klubijuhid Bolingoliga eraldi vestlused.

“Ma olen teinud suure vea ning soovin vabandada oma treeneri, meeskonnakaaslaste, toetajate ja kõikide Celticu inimeste ees, vedasin teid alt,” teatas negatiivse koroonaproovi andnud kaitsja.

“Ma olen süüdi rängas olukorra alahindamises. Ma tean, et käitusin valesti ning pean nüüd leppima tagajärgedega,” kinnitas belglane.

Bolingoli juhtum tuleb lühikest aega pärast seda, kui kaks Aberdeeni mängijat teatasid, et on andnud positiivse koroonaproovi. Kaheksa jalgpallurit olid külastanud pärast kohtumist Rangersi vastu restorani ning saanud sealt nakkuse.