ESPN: Barcelona lubab Messil tasuta lahkuda, kuid seda karmidel tingimustel

Messi kontrahtis, mis kehtib järgmise aasta suveni, on klausel, mis lubab tal pärast igat hooaega klubist lahkuda, kuid sellest tuleb teada anda enne 10. juunit. Nüüd esitas Messi ametliku lahkumissoovi aga 25. augustil. Ründaja nõuandjad loodavad, et tal õnnestub siiski tasuta lahkuda, sest klubihooaeg lõppes alles 23. augustil toimunud Meistrite Liiga finaaliga.

Möödunud nädala lõpus asus Barcelona poolele Hispaania kõrgliiga, kui pressiteates kuulutati, et Messi on juriidiliselt jätkuvalt Kataloonia hiiu mängija ning ilma väljaostuklausli tasumiseta ta lahkuda ei tohi. Teatavasti on Messi väljaostusummaks aga ulmelised 700 miljonit.

ESPN kirjutas teisipäeval, et klubi on valmis laskma argentiinlasel lahkuda, kuid seda karmidel tingimustel. Nimelt on Barcelona nõus käimasoleva üleminekuakna jooksul Messil tasuta minna laskma, kui ta loobub oma järgmise hooaja palgast ning ei liitu enne 2021. aasta suve ühegi teise klubiga.

Messi nõuandjad loodavad siiski, et tal õnnestub juba tänavu uus koduklubi leida. Just seetõttu jättis argentiinlane pühapäeval vahele kohustusliku koroonaviiruse testi ning ei ole liitunud sel nädalal Barcelona poolt alustatud ettevalmistustega uueks hooajaks.