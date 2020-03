Esimesel Hispaania kõrgliiga jalgpalluril avastati koroonaviirus

Kaspar Ruus reporter RUS 5

Ezequiel Garay (vasakul) Foto: Carlos Sanchez Martinez, ZUMAPRESS.com

Hispaania jalgpalli meistriliigas Valencias mängiv argentiinlasest keskkaitsja Ezequiel Garay teatas sotsiaalmeedias, et on nakatunud koroonaviirusesse. Teadaolevalt on ta esimene Hispaania kõrgliiga pallur, kes maailma pea peale pööranud viirusesse nakatunud on.